Эндоскопические операции на желчных протоках возобновили в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадской больнице возобновили эндоскопические операции для пациентов с заболеваниями желчных протоков. Вмешательства позволяют удалять камни и устранять препятствия для оттока желчи без разрезов на животе. Ранее для такого лечения больных направляли в другие медицинские учреждения региона. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Вернуть эту практику удалось после прихода в больницу опытного эндоскописта Андрея Мутных, который много лет занимается подобными вмешательствами. Во время процедуры специалист вводит специальный инструмент через рот, пищевод и желудок в двенадцатиперстную кишку. Затем под рентгенологическим контролем с использованием контрастного вещества врач обследует желчные протоки и проводит необходимые манипуляции. Такой подход позволяет снизить травматичность лечения и сократить период восстановления.

Недавно медики помогли пациентке с тяжелым панкреатитом, сопровождавшимся желтухой. Несмотря на сложный анатомический доступ, с помощью эндоскопа и специальной ловушки врачам удалось извлечь камень из желчного протока.

«Уже к вечеру женщина почувствовала себя значительно лучше: боли прошли, показатели крови нормализовались», — сообщил заместитель главного врача Сергиево-Посадской больницы по хирургической помощи Игорь Дядьков.

После лечения пациентку выписали домой под наблюдение хирурга по месту жительства.

Операции проводят по экстренным показаниям. Помощь доступна бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.