360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Девятиклассники из Щелкова посетили производство оконных систем Melke

    Фото: Министерство образования Московской области

    Ученики 9-го класса школы №28 городского округа Щелково побывали на российском производстве оконных систем Melke. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Школьники увидели полный цикл производства оконных решений — от первых этапов до готового изделия, познакомились с современным оборудованием и узнали, как устроена работа высокотехнологичного предприятия. Особый интерес у ребят вызвал участок, связанный с цветной упаковочной пленкой Barbie stretch.

    «Мы принимаем участие в проекте третий год подряд. За это время мы познакомили с производственными процессами порядка 300 школьников. У нас работают полторы тысячи профильных специалистов. В рамках экскурсии школьники знакомятся с разными направлениями работы и посещают цеха: закалки стекла, сборки оконных конструкций и коэкструзионный», — рассказал директор Академии Melke Александр Макаров.

    По словам педагога-психолога Ольги Филатовой, за учебный год в рамках проекта проходит от 5 до 10 выездов. Профориентационные проекты дают детям начальные и разнообразные представления о профессиях, помогают сформировать интерес к труду и уважение к разным специальностям. Такие выезды в границах родного города помогают школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессии, отметила она.

    Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в Воскресенске

    Спортсмены из Лобни стали призерами межрегионального турнира по тхэквондо

    В Ногинске отремонтируют спорткомплекс на Санаторной улице

    Полуразрушенное здание бывших мастерских снесут в поселке Поливаново

    В Подмосковье на День многодетной семьи провели квиз и праздничную вечерку

    Фонд ВЭД Подмосковья начал прием заявок на бизнес-миссию в Дубне

    Завод косметики "Аравия" в Протвине запустит вторую очередь производственно-складского комплекса

    Мастер-классы, игры и тренировки пройдут в парке в Солнечногорске

    Роботизированные фермы, агротехнопарк и около 2 тысяч рабочих мест. В Подмосковье реализуют еще 14 инвестпроектов в АПК

    Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями поселка Заречье

    Прием заявок на субсидии для развития сельского туризма открыли в Подмосковье

    Интеллектуальный квиз прошел в Серпухове

    Глава Воскресенска наградил педагогов детских школ искусств