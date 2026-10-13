Девятиклассники из Щелкова посетили производство оконных систем Melke

Ученики 9-го класса школы №28 городского округа Щелково побывали на российском производстве оконных систем Melke. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Школьники увидели полный цикл производства оконных решений — от первых этапов до готового изделия, познакомились с современным оборудованием и узнали, как устроена работа высокотехнологичного предприятия. Особый интерес у ребят вызвал участок, связанный с цветной упаковочной пленкой Barbie stretch.

«Мы принимаем участие в проекте третий год подряд. За это время мы познакомили с производственными процессами порядка 300 школьников. У нас работают полторы тысячи профильных специалистов. В рамках экскурсии школьники знакомятся с разными направлениями работы и посещают цеха: закалки стекла, сборки оконных конструкций и коэкструзионный», — рассказал директор Академии Melke Александр Макаров.

По словам педагога-психолога Ольги Филатовой, за учебный год в рамках проекта проходит от 5 до 10 выездов. Профориентационные проекты дают детям начальные и разнообразные представления о профессиях, помогают сформировать интерес к труду и уважение к разным специальностям. Такие выезды в границах родного города помогают школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессии, отметила она.