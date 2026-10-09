Третий поток проекта «Капитаны образования» запустили в Подмосковье

8 октября в Московской области начался третий поток регионального проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». В нем участвуют 75 человек, отобранных из 146 заявок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

По словам министра образования Московской области Ингрид Пильдес, 33 выпускника проекта уже назначены директорами школ. «Проект зарекомендовал себя настолько хорошо, что было решено увеличить набор. В этом году в зале — 75 участников, отобранных из 146 заявок», — сказала она.

После торжественной части для участников провели образовательную программу. Первым мероприятием стал тренинг «От теории к практике: речевой этикет руководителя в сложных коммуникативных ситуациях». Его провела Наталья Ахренова — руководитель отделения постдипломного образования Института иностранных языков РУДН, доктор филологических наук, доцент.

Тренинг посвятили умению выстраивать коммуникацию при работе с коллективом, в публичных выступлениях и в переговорах. Участники разобрали конкретные кейсы и получили обратную связь от эксперта.

Впереди у участников проекта интенсивная учеба, практика и работа над собственными управленческими проектами.