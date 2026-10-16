В Подмосковье утром 16 октября дороги загружены на 4 балла

Утром в пятницу, 16 октября, загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей из-за густого тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.