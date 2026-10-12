Большая семейная программа ко Дню отца пройдет в Одинцовском парке

Возле главной сцены парка в 11:00 пройдут соревнования на беговелах «Отцы и дети». Участники могут прийти со своим транспортом или взять его в аренду на месте, а выдача номеров начнется в 10:55 по предварительной регистрации.

В полдень стартуют сразу два крупных мероприятия. На парковой поляне начнется квест «Энергия жизни», где предстоит пройти специальный маршрут, выполнить задания на станциях и собрать карточки, чтобы в финале запустить общую символическую батарею. Одновременно с этим начнется встреча, посвященная кибербезопасности и борьбе с кибербуллингом. Участники в возрасте от шести лет пройдут тест, разберут основные правила безопасности в сети и закрепят знания в игровой форме.

Тема цифровой защищенности в игровой форме продолжится в 13:30. Открытый мастер-класс по армейскому рукопашному бою и самбо для детей от семи лет начнется в это же время. Мастер-класс по созданию открыток «Мой папа — самый-самый» и занятие по сборке птичьих кормушек откроются в 14:00. Открытый диалог об отцовстве и роли папы в воспитании детей начнется в 15:00.

Финальной точкой праздника станет выставка автозвука, где гостям продемонстрируют возможности двух автомобилей с профессиональными аудиосистемами. Кроме того, на площадке фестиваля весь день будет работать тематическая фотозона «Я люблю папу», которую подготовили волонтеры «Движения первых».

Вход на все площадки бесплатный, однако организаторы обращают внимание, что для участия в некоторых активностях необходимо зарегистрироваться заранее.