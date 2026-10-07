Уролог Воскресенской больницы выступил на конгрессе в Казани

Врачи Воскресенской больницы приняли участие в Конгрессе Российского общества урологов, который прошел с 10 по 13 сентября в Казани. Заведующий отделением, кандидат медицинских наук Дмитрий Кисляков выступил на специализированной школе по раку мочевого пузыря и рассказал об опыте послеоперационного наблюдения пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В своем докладе «Послеоперационное ведение пациентов» специалист представил подход, используемый в Воскресенской больнице. Он включает регулярное наблюдение, современные методы визуальной диагностики и подбор тактики лечения с учетом особенностей конкретного пациента.

«Рак мочевого пузыря — одно из тех заболеваний, где послеоперационное наблюдение не менее важно, чем сама операция. На конгрессе мы делимся своим опытом и одновременно учимся у коллег, чтобы наши пациенты получали максимально эффективную помощь», — отметил Дмитрий Кисляков.

В урологическом отделении Воскресенской больницы лечат пациентов с заболеваниями мочевыводящей и репродуктивной систем, включая мочекаменную болезнь, патологии почек и мочевого пузыря, мужское бесплодие и урологические онкологические заболевания. Врачи применяют малоинвазивные и высокотехнологичные методы хирургии, в том числе робот-ассистированные операции.

Участие врачей в профильных конгрессах позволяет знакомиться с новыми подходами и рекомендациями и учитывать их в дальнейшей клинической работе.