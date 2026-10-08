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    Андрей Воробьев: 57-летний мужчина погиб при атаке БПЛА в Подольске

    В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО
    Фото: В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО/Медиасток.рф

    В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки беспилотника погиб 57-летний мужчина. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил его родственникам и близким искренние соболезнования.

    На проспекте 50-летия Октября в результате атаки загорелись три автомобиля. Возгорание уже ликвидировали. Также предварительно известно о пострадавшей 37-летней женщине — специалисты уточняют ее состояние. При необходимости ей окажут любую необходимую помощь.

    В соседнем многоквартирном доме выбило стекла. При этом несущие элементы здания не повреждены, угрозы для жителей нет.

    Сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты обследуют территорию, устанавливают полный перечень повреждений и фиксируют последствия происшествия.

    «Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — отметил Андрей Воробьев.

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