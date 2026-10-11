Парк «Березовая роща» благоустроят в Дмитрове

7 октября депутат Государственной Думы Денис Кравченко проверил ход начала реконструкции парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитровском городском округе. Работы ведутся по Народной программе «Единой России», проект должен стать современным общественным пространством в центре города.

Вместе с депутатом объект осмотрели представители администрации, депутаты фракции «Единая Россия», молодогвардейцы и местные жители. «Березовая роща — сердце нашего муниципального округа и города. Большой запрос у граждан мы получили в форме наказов в рамках предвыборной кампании и договорились, что реализация будет предметом контроля с моей стороны и со стороны главы», — отметил Денис Кравченко.

Из-за недобросовестных исполнителей проект несколько лет затягивался. Сейчас работы ведет новый подрядчик — компания «НОРЭНС ГРУПП». Участники выезда осмотрели чаши фонтанов: по словам подрядчика, оборудование, отвечающее за водонапорную систему, подключено некорректно, и этот вопрос предстоит разобрать. Кравченко подчеркнул, что выделены средства и есть план работ, проект будет реализован в течение полутора лет. Украшением парка станет каскадный фонтан.

Жительница Дмитровского округа Татьяна Закроец призналась, что любит этот парк и ждет его открытия: «Я всегда здесь гуляла и с внучками, и с друзьями. Сейчас у нас развивается туризм, и для Дмитрова это будет большое дело». Руководитель проекта компании «НОРЭНС ГРУПП» Сергей Алдошин сообщил, что сейчас ведутся подготовительные работы: исследуются проложенные трубопроводы, проводится предварительная опрессовка, принимаются фактические работы предыдущего подрядчика — бетонирование чаш, коллекторы и техпомещения. Проектом предусмотрена полная перепланировка: кафе, киоски, дополнительные туалеты, обновление детских и спортивных площадок, сцена с трибунами, шахматная зона и стела.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что предстоит большая и важная работа, чтобы сделать «Березовую рощу» современным и уютным местом отдыха для семей, детей и всех поколений жителей. Он подчеркнул, что ход работ будет держаться на личном контроле. Благоустройство парка — один из самых популярных наказов жителей, включенных в новую Народную программу «Единой России».