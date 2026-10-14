В «Горках Ленинских» 17 октября покажут документальные фильмы о войне

17 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет вечер документального кино «И будет музыка, и будет правда». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В программе — два документальных фильма режиссера Дениса Чуваева и продюсера Филиппа Кудряшова.

«20 октября 1944 года советские войска вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград. Эта победа стала символом братства двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Премьера одного из фильмов состоялась на основной сцене Народного театра Белграда, теперь картину увидят зрители музея-заповедника „Горки Ленинские“, узнают, как находятся забытые имена, как снимается документальное кино о войне и почему память о 1944-м сегодня особенно важна», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фильм «И будет музыка. Алексей Бутаков» рассказывает об эмигранте-композиторе, который почти всю жизнь прожил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, впоследствии ставшем называться Югославией. Во время войны он попал в плен и выжил в нацистском лагере, где продолжал писать музыку. После войны Бутаков стал одним из тех, чьими трудами был создан Белградский национальный театр оперы и балета, работал на Радио Белграда и руководил детской музыкальной школой. Найденная спустя десятилетия записная книжка вернула миру его имя и его музыку.

Бутаков (1907–1954) всегда оставался русским патриотом, о чем повествует фильм Дениса Чуваева. Большую роль в том, что картина была снята, сыграл продюсер, президент гильдии организаторов производства и проката фильмов Филипп Кудряшов. В фильме прозвучит восстановленная музыка Алексея Бутакова: небольшие нотные записи, созданные композитором в лагере Нюрнберг, полностью расшифровали и переложили на ноты записи, сделанные при его жизни. Создатели привлекли к съемкам тех, кто еще помнил Бутакова. В картине также можно увидеть кадры из югославского фильма «Красный цветок» (1950 год) Густава Гаврина, музыку к которому написал Бутаков.

Второй фильм вечера — «Ошибка полковника Эдвинсона» — о трагическом эпизоде ноября 1944 года, когда союзники бомбардировали сербский город Ниш, хотя в то время он уже был освобожден советскими войсками. Режиссер Денис Чуваев пытается разобраться, было ли это ошибкой, как утверждало американское командование.

После показа состоится творческая встреча с авторами: продюсером Филиппом Кудряшовым, председателем Комиссии Общественного совета при Россотрудничестве по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания, и режиссером Денисом Чуваевым.

Начало вечера в 15:00. Место проведения — киноконцертный зал НКЦ «Музей В. И. Ленина». Вход свободный. 12+.