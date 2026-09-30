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    Подмосковье представит энергопроекты на Российской энергетической неделе

    Фото: Росконгресс

    Московская область с 14 по 16 октября примет участие в Российской энергетической неделе — одной из главных отраслевых площадок страны, объединяющей представителей органов власти, энергетических компаний и разработчиков технологических решений. Делегацию региона возглавит Министерство энергетики Московской области.

    Стенд региона разместят в выставочной зоне Гостиного Двора. Посетители смогут ознакомиться с проектами Подмосковья, пообщаться с экспертами и получить подробную информацию о реализуемых инициативах. В центре внимания — достижения и разработки, направленные на повышение надежности энергоснабжения, внедрение цифровых решений и развитие инфраструктуры для электротранспорта.

    Среди представленных проектов — «Портал потребителя» на базе искусственного интеллекта, который должен сделать взаимодействие жителей с энергосистемой региона прозрачнее и удобнее. Также покажут диспетчерскую информационную систему «Модус», помогающую контролировать состояние сетей и снижать риски технологических нарушений.

    На стенде будут работать представители профильных организаций, в том числе АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз» и других предприятий энергетического комплекса региона. Представители области выступят на профильных сессиях, где обсудят технологический суверенитет, повышение энергоэффективности и развитие кадрового потенциала отрасли. Запланированы переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве, нацеленных на внедрение инновационных решений и укрепление партнерских связей.

    «Участие Московской области в РЭН — это возможность показать реальные результаты работы по модернизации энергосистемы и обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов и компаний. Мы делаем ставку на отечественные технологии, цифровизацию и надежность энергоснабжения для жителей Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Основные мероприятия форума пройдут в московском ЦВЗ «Манеж» и Гостином Дворе. Подробная информация доступна на официальном сайте РЭН–2026.

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