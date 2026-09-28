Тяжелобольного пациента доставили с помощью санавиации в больницу Раменского

Пациента после сложной операции на трахее доставили в Раменскую больницу с помощью санитарной авиации. Медицинский вертолет позволил быстро и безопасно транспортировать тяжелобольного в реанимационное отделение для продолжения лечения.

Больного перевезли из Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, где ему провели серьезное хирургическое вмешательство. В Раменской больнице пациент продолжит лечение в отделении реанимации.

«Мужчину доставили из „Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Федоровича Владимирского“, где ему была проведена серьезная операция, для дальнейшего лечения он был привезен к нам в реанимационное отделение. Мы проведем ему всю необходимую терапию», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Раменской больницы Александр Кошелев.

Санитарная авиация используется для перевозки пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь и постоянное наблюдение специалистов. Врачи отмечают, что такой способ транспортировки позволяет сократить время доставки и обеспечить безопасность пациента.

Для Раменской больницы это не первый случай использования санитарного вертолета. Медики подчеркивают, что воздушная перевозка особенно важна, когда счет идет на минуты.