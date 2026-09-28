Фестиваль домашних заготовок прошел в Воскресенске

В Хорлово прошел фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок», объединивший жительниц Воскресенского округа. Участницы представили семейные рецепты, поделились секретами приготовления и показали, как сохраняют традиции домашнего труда из поколения в поколение.

Гостей праздника поприветствовали председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и директор МУ «ВКМЦ К и Т „Истоки“ Марина Глебова. Они отметили важность сохранения семейных ценностей, преемственности поколений и традиций, которые создают атмосферу домашнего уюта.

В этом году конкурсантки прошли три испытания. Они презентовали свои заготовки, оформляли праздничные столы и рассказывали о семейных обычаях в рамках конкурса «Скатерть-самобранка». Также участницы подготовили творческие номера в конкурсе «Развернись, душа!» и представили свои кулинарные работы на дегустации «А у нас вкуснее».

По итогам конкурса победительницами в специальных номинациях стали: Александра Удалова из деревни Чемодурово — «Самая лучшая хозяйка», Ирина Семенова из деревни Ратчино — «Стильная хранительница „Погребка“, Ольга Князева из Хорлово — „Земляничная чародейка“ и Елена Чусова из Воскресенска — „Блестящий дебют“.

Для гостей подготовили творческие мастер-классы, угощения и розыгрыш призов в рамках программы «Активное долголетие». Праздник стал не только конкурсом домашних заготовок, но и возможностью встретиться, пообщаться и сохранить связь с семейными традициями.