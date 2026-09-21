Женщину с кистой яичника размером 15 см спасли в больнице в Домодедове

Фото: Центр активного и здорового долголетия в Домодедовской больнице — диспансеризация на новом уровне / Медиасток.рф

В гинекологическом отделении Домодедовской больницы успешно удалили кисту правого яичника размером 15 сантиметров у 42-летней пациентки. Женщину доставили по скорой помощи в хирургическое отделение с жалобами на сильный болевой синдром, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

После проведения дообследования врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства.

«Операция была выполнена лапароскопическим методом через минимальные разрезы, что позволило минимизировать травматичность вмешательства и ускорить восстановление», — отметила заведующая гинекологическим отделением Ольга Гришина.

Восстановление проходит успешно. Через три дня пациентку выпишут.

Киста представляет собой заполненную жидкостью полость, которая со временем способна значительно увеличиваться. Крупные образования сдавливают соседние органы, нарушают менструальный цикл и могут стать причиной бесплодия.

Наиболее опасным осложнением считается перекрут ножки или разрыв образования, ведущие к внутреннему кровотечению, перитониту и угрозе для жизни.

Успешное лечение стало возможным благодаря слаженному взаимодействию специалистов разных профилей и применению современных малоинвазивных технологий.