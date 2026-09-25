Время работы 9 поликлиник Подмосковья продлят до полуночи 26 сентября

Фото: Новая комплексная поликлиника на 1000 посещений в смену на улице Циолковского в Королеве / Медиасток.рф

В субботу, 26 сентября, в Московской области пройдет акция по диспансеризации с увеличенным графиком работы поликлиник. О целях мероприятия рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Пациентов до полуночи будут принимать девять медицинских организаций.

«Возможность пройти диспансеризацию в вечернее и ночное время помогает работающим жителям уделить внимание своему здоровью без необходимости менять рабочий график. Поэтому весь сентябрь наши поликлиники по субботам попеременно работали с увеличенным графиком — с утра и до полуночи. За время проведения акции в ней приняли участие более 4,3 тысячи человек», — рассказал Максим Забелин.