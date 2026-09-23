Освещение на дорогах восстановили еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили 13 линий дорожного освещения в 10 округах Подмосковья. Работы провели в рамках содержания региональной дорожной сети, сообщили в областном Минтрансе.

Освещение привели в рабочее состояние на улице Горького в Жуковском, улице Московской и проспекте Мира во Фрязине, улице Комсомольской в Белоозерском, проспекте Ленина в Подольске, а также на улице Московской в Щелкове.

В Егорьевске специалисты отремонтировали линии на улицах Антипова и 1 Мая. Еще один участок восстановили на дороге в деревне Василенцево.

Кроме того, работы провели на 34-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, улице Сиреневой в деревне Алеево городского округа Ступино, улице Пролетарской в деревне Ивановское городского округа Серпухов и дороге в деревне Тюфянка городского округа Чехов.