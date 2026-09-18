Еще 3 новых аппарата для диагностики заработали в больницах Подмосковья

Три единицы тяжелого медицинского оборудования начали работать в больницах Подмосковья. Цифровые рентген-аппараты установили в Клинской больнице и Мытищинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а маммограф — в Солнечногорской больнице. На закупку техники и ремонт кабинетов направили 61 миллион рублей.

Новое оборудование позволяет получать изображения сразу после обследования и сохранять результаты в электронной медицинской документации. Использование цифровых технологий также исключает необходимость рентгеновской пленки и ее последующей обработки.

«Новая тяжелая медтехника поможет врачам повысить точность диагностики и сделать обследования более доступными для жителей. Все аппараты — цифровые, они позволяют быстро получать изображения высокого качества и сохранять результаты исследований в электронной медицинской документации», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В Клинской больнице аппарат установили в поликлинике № 3. На нем будут проводить рентгенологические исследования взрослых пациентов.

Оборудование в Мытищинском филиале противотуберкулезного диспансера предназначено для обследования взрослых и детей, которые получают помощь амбулаторно. За одну смену специалисты планируют проводить на нем до 30 исследований.

В центральной поликлинике Солнечногорской больницы новый маммограф будут использовать для профилактических и диагностических исследований молочных желез.

Оборудование приобрели по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».