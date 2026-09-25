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    Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье с января

    Фото: Министерство здравоохранения Московской области

    Более 500 тысяч жителей Подмосковья с начала года прошли бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

    Обследование доступно жителям от 18 до 49 лет по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Женщины проходят осмотр акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также тест на вирус папилломы человека.

    «Регулярная диагностика дает возможность обнаружить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие, а значит — повышает шанс на рождение здорового ребенка», — уточнила Людмила Болатаева.

    Мужчинам проводят консультацию урологи, которые при необходимости назначают дополнительные исследования — спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции. Регулярная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

    Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по номеру 122, инфомат в поликлинике или чат-бот в «Макс». При посещении медучреждения понадобятся паспорт и полис ОМС.

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