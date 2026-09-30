Компания ARAVIA провела образовательные встречи в 32 городах

Компания «Аравия» провела образовательные встречи для бьюти-специалистов в 32 городах России и стран СНГ. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

В сентябре в рамках Клуба экспертов бренда прошли встречи, посвященные актуальным проблемам индустрии. Одна из них — «Превентивная косметология: современные подходы к сохранению красоты и здоровья кожи». Технологии ARAVIA Professional помогли специалистам эстетической медицины разобраться в возрастных изменениях кожи, возможностях превентивного подхода в косметологии и роли профессионального ухода в комплексной anti-age стратегии.

По статистике учебных центров ARAVIA, после 40 лет более 50% женщин сталкиваются с проблемой ухода за кожей. На встрече выступили приглашенные эксперты, был организован нетворкинг и Q&A-сессии.

Клуб экспертов — это профессиональное сообщество, ориентированное на осознанный, доказательный и системный подход к уходу за кожей. Его цель — повысить уровень образованности бьюти-мастеров и научить их осознанно подходить к выбору методов и средств. Участники получают доступ к непрерывному обучению и экспертной поддержке.

Образовательная сеть ARAVIA объединяет 32 учебных центра в России и странах СНГ. Компания развивает региональные сообщества, внедряет новые образовательные форматы и усиливает цифровую поддержку.