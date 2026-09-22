Встреча администрации с жителями пройдет в Химках 23 сентября

23 сентября в городском округе Химки состоится встреча в формате выездной администрации. Жители смогут напрямую пообщаться с представителями профильных служб: задать вопросы и внести предложения по развитию города.

Темы, которые можно будет обсудить на встрече, самые разные — от благоустройства, ЖКХ и социального обеспечения до предпринимательства, безопасности, здравоохранения и других актуальных вопросов.

Мероприятие пройдет 23 сентября с 18:00 до 20:00 в доме культуры «Фирсановка» по адресу: улица Речная, дом 20.

«Вместе с командой, руководителями городских служб и профильных ведомств проведем выездную администрацию в Фирсановке. Прийти на открытый прием может житель любого района нашего городского округа. На встрече можно задать волнующие вопросы, рассказать о проблеме и получить разъяснения на месте», — рассказала глава городского округа Инна Федотова.