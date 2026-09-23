Женщину с редкой формой внематочной беременности спасли в больнице в Щелкове

В Щелковский перинатальный центр поступила пациентка с жалобами на тянущие боли в нижней части живота. Домашний тест ранее подтвердил у женщины беременность, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Первичное обследование ультразвуком указало на левостороннюю трубную беременность, что совпало с результатами лабораторного анализа ХГЧ. Однако точный диагноз врачи установили уже во время хирургического вмешательства: разрыв сосудов из-за крайне редкой левосторонней яичниковой беременности.

При этой патологии оплодотворенная яйцеклетка закрепляется непосредственно в ткани или на поверхности яичника. Главная угроза такого состояния — массивное внутрибрюшное кровотечение, спровоцированное обильным кровоснабжением органа.

«Такая патология встречается крайне редко: на ее долю приходится примерно 0,2% от общего числа всех беременностей. Несмотря на сложность ситуации, команда специалистов действовала молниеносно и ювелирно. Во время операции, которая длилась всего 35 минут, хирургам удалось остановить внутрибрюшное кровотечение, сохранить яичник и — что особенно важно — репродуктивное здоровье пациентки», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.

После успешного завершения вмешательства самочувствие женщины полностью нормализовалось. Ее перевели на амбулаторное лечение.