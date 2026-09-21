Дворец культуры «Россия» открыли после ремонта в Серпухове

57-й творческий сезон во Дворце культуры «Россия» в Серпухове начался после обновления помещений. Летом в учреждении провели ремонт, улучшив условия для занятий творческих коллективов и проведения мероприятий.

В холле второго этажа восстановили исторический дубовый паркет: специалисты отциклевали покрытие и нанесли новый слой лака. Также устранили трещину на стене фойе и зрительного зала, обновили освещение и электропроводку. В ближайшее время планируется установить аудиоколонки и проектор для проведения крупных мероприятий.

Музыкальный кабинет, который ранее использовался как хореографический зал, полностью отремонтировали. В помещении установили 12 метров зеркал и балетные станки.

Кроме того, в ДК заменили 11 дверей на современные модели с повышенной шумоизоляцией. Это позволило улучшить условия для занятий музыкантов и танцоров: творческие коллективы могут проводить репетиции одновременно, не мешая друг другу.

В планах учреждения — ремонт вентиляции в зрительном зале.

Сегодня во Дворце культуры «Россия» работают 26 творческих объединений. В этом году коллективы учреждения завоевали 8 гран-при и получили 169 званий лауреатов различных конкурсов. Обновление помещений поможет создать еще более комфортные условия для развития юных и взрослых участников творческих проектов.