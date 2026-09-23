Осеннюю ярмарку открыли в Подольске

С 21 по 27 сентября с 11 до 19 часов жители и гости городского округа Подольск могут приобрести фермерские продукты и товары из разных регионов России и Белоруссии на осенней ярмарке. Посетители могут попробовать представленную продукцию перед покупкой, на многие товары действуют скидки.

На прилавках представлен широкий ассортимент продукции: белорусские мясные деликатесы, молочная продукция, морепродукты, мясные продукты из Тамбова, башкирский мед, натуральные сладости, чай и специи, домашние соленья, вяленые ягоды. Здесь также есть также одежда, головные уборы, сумки и косметика. Каждый сможет найти себе что-то по душе.

Отдельное внимание на ярмарке уделяют дегустациям. Всего в сентябре в Московской области запланировано почти 200 ярмарок. Адрес: улица Большая Серпуховская, дом 19.