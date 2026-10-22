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    Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Время молодых»

    Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

    Начался прием заявок на всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

    Премия, созданная по инициативе ведомства, присуждается уже пять лет тем, кто создает возможности для молодежи и развивает социально значимые проекты. В рамках премии есть номинация «Молодой эколог», в которой могут участвовать проекты и инициативы, созданные молодыми людьми.

    Лауреаты получат не только признание, но и экспертное и ресурсное сопровождение проектов, а также информационную поддержку. Заявки принимаются на платформе ФГАИС «Молодежь России». Участнику необходимо представить один ключевой проект, показать его результаты в цифрах, приложить портфолио и записать видеовизитку продолжительностью до одной минуты. Отдельно приветствуются проекты с использованием искусственного интеллекта и новых технологий.

    Прием заявок продлится до 15 ноября, торжественная церемония подведения итогов премии «Время молодых» состоится 19 декабря. Подробности об участии можно узнать по ссылке.

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