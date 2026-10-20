Турнир по волейболу среди членов «Активного долголетия» прошел в Серпухове

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» в Серпухове 19 октября прошел зональный турнир 4-й зоны первенства Московской области по волейболу среди участников программы «Активное долголетие». Участие приняли команды из Серпухова, Пущино, Протвино и Чехова.

Всего в Московской области чемпионат проводится в четырех зонах. В 4-ю зону входят Протвино, Пущино, Серпухов, Ступино и Чехов. Победители зональных турниров выходят в финальную часть первенства, которая состоится 30 октября 2026 года в Серпухове на базе ФОК «Русский медведь».

Капитан серпуховской команды ветеранов 65+ Феликс Назаров рассказал, что волейболом занимается около 50 лет. По его словам, в свое время ему повезло с тренером: несмотря на невысокий рост, из него воспитали связующего игрока. Сейчас команда тренируется три раза в неделю, а в период соревнований — четыре.

«Сегодня мы играем зональный турнир. Здесь присутствуют четыре команды — наши соседи из Пущино, Протвино, Чехова и мы, Серпухов. К сожалению, не смогли приехать ребята из Ступино, и какие-то проблемы были в Красногорске. Иначе было бы шесть-семь команд — очень представительный турнир», — отметил Назаров.

Серпуховская команда уже провела две встречи: с Чеховом и Пущино — обе выиграла со счетом 2:0. Впереди была финальная игра с Протвино. «Ребята натренированные, выполняют указания — и все получается. Мне, как капитану, не всегда приходится выходить на площадку», — добавил он.

По словам капитана, серпуховская команда два года подряд становилась серебряным призером финального турнира первенства области. «Конечно, настроены стать золотыми! Посмотрите на этих бойцов и этих красавиц — мы забьем то, что надо», — заявил Назаров.

Турниры по волейболу среди участников «Активного долголетия» в Подмосковье проводятся регулярно и проходят в несколько этапов: муниципальный, зональный и областной финал. Участвовать могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.