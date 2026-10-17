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    Выставка «Родина в сердце Героя» открылась в Кашире

    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина

    В Кашире стартовала выставка «Родина в сердце Героя», во время ее открытия показали театрализованную постановку с участием творческого состава в/ч 36290. Патриотическое событие стало центральной точкой притяжения в рамках XVI Всероссийской акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей».

    Открытие прошло 15 октября в ДК имени Ленина. Особенностью выставки стало то, что каждый новый портрет пишется с натуры прямо в день старта в новом городе.

    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Ирина Телегина
    Фото: Ирина Телегина
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    Во время мероприятия прошла встреча молодежи и журналистов с Героем России Игорем Задорожным и действующим ветераном боевых действий с позывным «Скиф». Они побеседовали с гостями выставки и дали наставления подрастающему поколению.

    Участники «Молодой Гвардии», «Движения Первых» и «Юнармии» создали бумажных журавлей с именами павших воинов и написали искренние письма поддержки действующим бойцам СВО. Посылку передадут на фронт в ближайшее время.

    Выставка продлится до 25 октября, ее организовало АНО «Сила Духа»

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