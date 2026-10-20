Ваставку «Образование и карьера» для школьников провели в Дубне

В особой экономической зоне «Дубна» 20 октября прошла выставка «Образование и карьера» для школьников из Дубны, Кимр, Талдома и Долгопрудного. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ;

На выставке, организованной совместно с ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка, ученики могли напрямую пообщаться с представителями университетов, узнать о направлениях подготовки и условиях поступления, а также соотнести свои интересы с потребностями предприятий.

Образовательные возможности представили Российский университет дружбы народов, Университет «Дубна», Государственный университет просвещения, Тульский государственный университет, НИТУ МИСИС, БГТУ «ВОЕНМЕХ», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

Отдельная часть программы была посвящена карьерным перспективам. С презентациями выступили представители управляющей компании ОЭЗ «Дубна», резиденты «Промрессурс», «Промтех-Дубна» и «Гранат Био Тех», а также крупное градообразующее предприятие ГосМКБ «Радуга».

«Наша цель — помочь молодым людям увидеть связь между выбором образования и возможностями трудоустройства в компании самых разных отраслей от оборонной промышленности до производства медицинских изделий, а предприятиям — познакомиться со своими будущими специалистами», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Программу продолжила обзорная автобусная экскурсия по территории ОЭЗ «Дубна». Школьники увидели, где работают и развиваются технологические компании, и узнали о возможностях, которые открываются здесь для специалистов разных направлений.

В рамках мероприятия заложили капсулу времени, которую планируется открыть в 2036 году. В нее поместили электронный носитель с фотографиями и видеозаписями мероприятия, приветствиями руководителей и записками школьников о том, кем они мечтают стать. Капсула будет храниться в музее крылатых ракет.