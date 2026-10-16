Первую службу в новом храме в Черноголовке проведут в начале декабря

Почти два года назад я был здесь на закладке первого камня. Храм появился по просьбе жителей: в 2024 году они обратились к Губернатору Московской области Андрею Воробьеву, и строительство началось при его поддержке. Храм возводят на берегу реки Черноголовки, возле Поклонного креста и мемориала павшим в Великой Отечественной войне, на средства меценатов и пожертвования прихожан.

Игорь Брынцалов