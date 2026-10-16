Первую службу в новом храме в Черноголовке проведут в начале декабря
В Черноголовке проверили процесс строительства Воскресенского храма на Центральной улице. Объект посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Пирогов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, сообщили в региональном парламенте.
Сооружение высотой 46,6 метра с кубообразным основанием возводят на берегу реки у Поклонного креста на средства меценатов.
Почти два года назад я был здесь на закладке первого камня. Храм появился по просьбе жителей: в 2024 году они обратились к Губернатору Московской области Андрею Воробьеву, и строительство началось при его поддержке. Храм возводят на берегу реки Черноголовки, возле Поклонного креста и мемориала павшим в Великой Отечественной войне, на средства меценатов и пожертвования прихожан.
Игорь Брынцалов
Врип главы города Алексей Пирогов отметил, что новый объект станет центром притяжения, так как действующая деревянная церковь уже не может вместить всех верующих.
Директор по строительству Сергей Капитонов, в свою очередь, рассказал, как продвигается процесс.
«В храме уже смонтированы главный купол и окна, освящен крест, проведены отопление и электричество. Снаружи утепляют кирпичную кладку, а внутри стены подготовили к росписи. Следующий этап — полы, иконостас и входные двери», — отметил он.
По плану первую службу проведут в начале декабря.
Епископ Николай назвал появление каменного храма в наукограде знаковым событием, подчеркнув, что сейчас там уже можно помолиться. Параллельно идет благоустройство: благоустраивают дорожки, создают прогулочную зону вдоль реки и парковку, а в следующем году рядом разобьют парк площадью почти шесть гектаров.
Всего в Московской области можно посетить 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и девять подворий.