Школа Гнесиных и филармония Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных и Московская областная филармония заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

По данным ведомства, главная цель договоренности — создать условия для профессионального становления молодых музыкантов и обеспечить им реальную исполнительскую практику. Документ подписали исполняющий обязанности директора филармонии Сергей Бобков, художественный руководитель симфонического оркестра филармонии Дмитрий Юровский и директор школы, заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов.

Соглашение рассчитано до конца 2030 года и предусматривает совместные проекты: от концертных программ и мастер-классов до практико-ориентированной подготовки и стажировок учащихся.

Директор школы Михаил Хохлов отметил, что для учебного заведения договор важен прежде всего с точки зрения сценического опыта студентов: «Для ребят такая практика необходима для получения опыта игры с симфоническим оркестром. Нашим студентам не так часто приходится играть в большом коллективе... Им нужно практиковаться в исполнении крупных произведений, которые обычно включены в третий тур музыкальных конкурсов, поэтому для них опыт сотрудничества с оркестром Московской областной филармонии хорош со всех точек зрения — и для становления как исполнителей, и для подготовки к состязаниям».

Хохлов добавил, что сейчас идет работа над формированием репертуара на 2027 год. Художественный руководитель Симфонического оркестра Московской областной филармонии Дмитрий Юровский отметил, что оркестр сейчас находится в процессе получения статуса академического, а сотрудничество с ведущими московскими учебными заведениями он назвал стратегической задачей филармонии.