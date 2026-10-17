Профилактические рейды по пожарной безопасности пройдут в Химках

В школах округа специалисты разъясняют ученикам и персоналу правила пожарной безопасности и порядок действий при возгорании. Отдельно рассказывают о назначении и работе автономных дымовых пожарных извещателей. Продолжается работа с многодетными семьями, живущими в домах с печным отоплением: в ходе рейдов специалисты напоминают о требованиях к эксплуатации печей и дымоходов, необходимости очистки от сажи и недопустимости перекаливания.

Гражданам также объясняют преимущества установки автономных дымовых пожарных извещателей в жилье. При задымлении прибор издает звук, способный разбудить даже крепко спящего человека. Это дает возможность спастись, предупредить окружающих и начать тушить огонь на ранней стадии. Если справиться с пожаром не удается, необходимо вызывать пожарных по номеру 112.

Главный государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко отметил, что с начала 2026 года на территории округа произошло 165 пожаров. В них пострадали 6 человек, 4 погибли.

«Как показывает практика, с похолоданием количество пожаров увеличивается в среднем на 30 процентов. Осенне-зимний период характерен сезонными рисками: неправильная эксплуатация отопительных приборов и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Это может привести к неисправимым последствиям — пожарам, гибели людей и материальному ущербу», — подчеркнул Владимир Ильющенко.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки совместно с представителями администрации, УМВД и соцзащиты в усиленном режиме проводят профилактические мероприятия среди жителей округа, в многодетных и неблагополучных семьях, на родительских собраниях и среди учащихся.