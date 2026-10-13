Более 15 тыс. подмосковных учащихся приняли участие в акциях ко Дню работников сельского хозяйства

В Подмосковье более 15 тыс. учащихся приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию вместе с педагогами провели для студентов и старших школьников мероприятия о современном агропромышленном комплексе и многообразии профессий в этой сфере. На профессиональной мастерской «Агротехнологии настоящего и будущего» специалисты отрасли рассказали обучающимся о технологиях, применяемых в работе, продемонстрировав востребованность инженерных и цифровых компетенций.

Во время экскурсий на сельхозпредприятия и в фермерские хозяйства студенты познакомились с производством, узнали о возможностях профессиональной деятельности, а также попробовали себя в роли сотрудников. Затем участники обсудили увиденное и поделились впечатлениями о технологиях, которые их удивили.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» также организовал фотовыставку «Герои села: портреты тружеников» о людях, посвятивших жизнь сельскому хозяйству. Участники подготовили портреты и фотоколлажи, взяли интервью у работников отрасли и поделились историями своих родственников, чья профессиональная деятельность связана с сельским трудом.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.