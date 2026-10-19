Чаепитие и мастер-класс ко Дню отца прошли в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Толстого в Химках прошла встреча, посвященная Дню отца. За чаепитием собрались многодетные отцы, ветераны, участники СВО, почетные гости и дети.

Мероприятие посетила глава округа Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Николай Томашов, благочинный Химкинского церковного округа Дмитрий Оселедец, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, а также руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Трогательным моментом программы стал мастер-класс для детей: ребята создавали открытки ко Дню отца — вырезали, клеили, подбирали теплые слова и подписывали свои подарки. Для детей это был простой и понятный способ выразить любовь и благодарность своим папам.

Ключевой темой разговора стала роль отца в жизни ребенка. Участники сошлись во мнении, что именно на примере папы дети учатся быть смелыми, честными, добрыми и ответственными. Эти качества, заложенные в детстве, становятся фундаментом для будущей самостоятельной жизни и помогают ребятам в дальнейшем строить собственные крепкие семьи. Встреча в Химках еще раз показала: сохранение семейных ценностей — это ежедневная работа, которая начинается с малого.