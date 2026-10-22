Глава Серпухова провел встречу со старостой деревни Бутурлино

Глава городского округа Алексей Шимко в преддверии Дня сельского старосты посетил деревню Бутурлино. Он встретился со старостой Алексеем Мартаковым, оценил результаты проделанной работы и обсудил дальнейшие планы по благоустройству территории.

За последние годы в деревне отремонтировали региональную дорогу со стороны поселка Пограничный, отсыпали щебнем два проезда и дорогу, соединяющую деревни Левашово и Бутурлино, привели в порядок контейнерную площадку. В 2025 году в деревне установили уличное освещение, напротив церкви появилась детская игровая площадка.

Одним из главных вопросов обсуждения стало обустройство тротуара от дороги до кладбища. Его протяженность составит порядка 700–800 метров. Для реализации проекта планируется актуализировать сметную документацию, определить стоимость работ и предусмотреть необходимое финансирование в бюджете на 2027 год. Кроме того, планируется установить спортивную площадку для занятий физкультурой и активного отдыха детей и молодежи.

Алексей Шимко поблагодарил Алексея Мартакова, который представляет интересы жителей деревни с 2019 года, за активную позицию и неравнодушие. «Такие люди на местах — опора округа», — отметил глава Серпухова.