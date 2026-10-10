Новый сезон школьной спортивной лиги начался в Раменском

В Раменском округе открыли новый сезон школьной спортивной лиги, в котором примут участие более тысячи учащихся из 27 образовательных учреждений. Юные спортсмены будут соревноваться в баскетболе, волейболе, футзале, шахматах и настольном теннисе.

Школьная лига направлена на популяризацию спорта среди молодежи и привлечение учащихся к активному образу жизни. В новом сезоне масштаб соревнований увеличился: за победу поборются более тысячи школьников из 27 образовательных учреждений округа.

«Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, искренне всем вам желаю успехов!» — сказала председатель Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева.

Торжественная церемония открытия прошла в спортивной школе «Раменское». Участников поприветствовали представители администрации и совета депутатов округа, пожелав ребятам успехов и честной борьбы.

Соревнования начнутся после школьных каникул. В отдельных дисциплинах — баскетболе 3×3, шахматах и волейболе — участники смогут побороться за реванш и продемонстрировать свои спортивные навыки.

С ноября в округе также планируют запустить Семейную школьную лигу. В ней смогут участвовать родители учеников: они выйдут на спортивные площадки вместе с другими взрослыми и на собственном примере покажут детям важность физической активности и здорового образа жизни.