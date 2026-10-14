В музее «Новый Иерусалим» 17 октября выступит ансамбль баянистов «Русский тембр»

17 октября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится концерт «Русская мозаика» Ансамбля баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Выступление пройдет в рамках музыкальной программы к выставке «Федоскино: где живет душа». Художественный руководитель ансамбля — заслуженный артист России Вячеслав Кузьминский. Солисты — лауреаты международных конкурсов Юлия Пилипович и Руслан Розыев.

В программе — русские народные песни, а также авторские композиции и романсы.

Ансамбль «Русский тембр» более 40 лет выступает вместе на тембровых баянах, звучание которых напоминает голос духовых инструментов: гобоя, кларнета, валторны и тубы. В репертуаре коллектива музыка разных направлений — от классики до джаза. Ансамбль является победителем многих конкурсов и фестивалей и занесен в Книгу рекордов России.

Концерт начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».