Представители МГИМО из Одинцова стали участниками международного форума

Ученые и аспиранты из Одинцовского кампуса МГИМО приняли участие в VII Северном форуме по устойчивому развитию, который завершился в Якутске 10 октября. Главной темой стало развитие человеческого капитала в эпоху искусственного интеллекта.

Представители Международного института энергетической политики и дипломатии выступили на научно-практической конференции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика». Заведующий кафедрой управления инновациями Андрей Криворотов и профессор Юлия Зворыкина представили доклады о вопросах устойчивого развития.

Андрей Криворотов также выступил на дискуссионной площадке, посвященной российско-китайскому сотрудничеству в Арктике.

В своих выступлениях представители Одинцовского кампуса затронули внедрение искусственного интеллекта и новых энергетических технологий в Арктике, их влияние на экономику и общество, а также вопросы образования и международных отношений.

На встрече отдельно отметили опыт Московского государственного института международных отношений и Международного института экономики и права в развитии сотрудничества со странами Глобального Юга.