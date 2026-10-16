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    Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества со звонками из банков

    Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

    Мошенники нередко звонят под видом банковских специалистов, пугают подозрительными транзакциями, попытками взлома или оформлением кредита на чужое имя. Их главная задача — вызвать тревогу и заставить человека перевести деньги или раскрыть конфиденциальные данные, напомнили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

    При таком звонке лучше сразу завершить разговор, а затем самостоятельно связаться с банком по номеру на карте или на официальном сайте. Не перезванивайте по контактам, которые прислал незнакомец.

    Нельзя сообщать коды из SMS и пароли, устанавливать приложения по просьбе звонившего или переводить средства на «безопасный счет». Подобные требования указывают на возможное мошенничество.

    Если персональные данные уже раскрыты, необходимо срочно заблокировать карту, сменить пароль от интернет-банка и сообщить о случившемся кредитной организации. Если под влиянием злоумышленников вы перевели деньги или оформили кредит, незамедлительно обратитесь в полицию.

    Даже если собеседник говорит убедительно и представляется сотрудником официальной организации, не следует принимать поспешных финансовых решений под давлением.

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