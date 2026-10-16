Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества со звонками из банков

Мошенники нередко звонят под видом банковских специалистов, пугают подозрительными транзакциями, попытками взлома или оформлением кредита на чужое имя. Их главная задача — вызвать тревогу и заставить человека перевести деньги или раскрыть конфиденциальные данные, напомнили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

При таком звонке лучше сразу завершить разговор, а затем самостоятельно связаться с банком по номеру на карте или на официальном сайте. Не перезванивайте по контактам, которые прислал незнакомец.

Нельзя сообщать коды из SMS и пароли, устанавливать приложения по просьбе звонившего или переводить средства на «безопасный счет». Подобные требования указывают на возможное мошенничество.

Если персональные данные уже раскрыты, необходимо срочно заблокировать карту, сменить пароль от интернет-банка и сообщить о случившемся кредитной организации. Если под влиянием злоумышленников вы перевели деньги или оформили кредит, незамедлительно обратитесь в полицию.

Даже если собеседник говорит убедительно и представляется сотрудником официальной организации, не следует принимать поспешных финансовых решений под давлением.