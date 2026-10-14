Глава Одинцовского округа провел личный прием в Горках-2

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел прием жителей в формате выездной администрации в территориальном управлении Рублевское. Основные вопросы, с которыми обращались заявители, касались темы благоустройства.

С жительницей села Лайково обсудили сроки капитального ремонта памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был установлен в 1995 году, он состоит из постамента с солдатской каской и четырех мраморных плит с именами. Памятник приведут в порядок в 2027 году.

«Планируем провести работы за счет внебюджетных средств, приступим к ним весной 2027 года и завершим к 9 Мая. Заменим гранитные плиты, постамент с каской и ограждения, отремонтируем ступени и обустроим тротуары. Также проработаем возможность установки камеры видеонаблюдения с подключением к системе „Безопасный регион“», — сообщил Андрей Иванов.

Обсудили монтаж уличного освещения вблизи жилого дома № 142 в селе Лайково — в указанной локации есть четыре опоры, но без фонарей. До конца октября на столбах проложат воздушную линии электропередачи и установят консольные светодиодные светильники.