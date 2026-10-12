Кулинарный конкурс ко Дню хлеба прошел в Воскресенске

Праздник, посвященный Всемирному дню хлеба, прошел 10 октября в Доме культуры села Барановское. В рамках мероприятия состоялся ежегодный кулинарный конкурс «Хлеб — всему голова!».

С приветственным словом на торжественном открытии конкурса к собравшимся обратилась старший эксперт Ашитковского территориального отдела Светлана Зайцева. Программу украсило выступление танцевального коллектива «Серпантин» Дома культуры села Барановское.

Работы на конкурс представили 18 участников. Они соревновались в двух возрастных категориях и трех номинациях — «Царь-каравай», «Пир на весь мир» и «Лучшая зимняя заготовка». Жюри отметило высокий уровень исполнения, оригинальность замысла и художественное оформление конкурсных работ.

По итогам победителями в номинации «Царь-каравай» стали братья Клименковы и Анастасия Сорокина. В номинации «Пир на весь мир» первые места заняли Алексей Танцура и Екатерина Сотская. Лучшими домашними заготовками признаны работы Раисы Генздовой.