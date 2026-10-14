Учения спецподразделения Росгвардии «Булат» провели в Подмосковье

Сотрудники подмосковного специального отряда быстрого реагирования «Булат» 11 октября провели тренировку по высотно-штурмовой подготовке на территории подразделения Главного управления Росгвардии по Московской области. О мероприятии рассказали работники службы.

Во время учений спецназовцы совершенствовали навыки быстрого перемещения и взаимодействия при штурме зданий. С применением альпинистского оборудования они спустились с высоты, проникли внутрь через окна и заняли необходимые позиции, не утратив преимущества внезапной атаки.

Финалом тренировки стало обезвреживание условных преступников.

Регулярные занятия такого рода помогают сотрудникам отряда оттачивать технику высотного штурма и повышать слаженность действий при проведении операций по задержанию.