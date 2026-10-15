Гуманитарный груз для жителей ДНР отправили из Павловского Посада

14 октября члены отделения «Молодой Гвардии» из Павлово-Посадского передали в подмосковный штаб очередную партию гуманитарной помощи для отправки в Донецкую Народную Республику. Это более полутонны самых необходимых вещей.

Зима близко, поэтому в состав груза вошли теплые вещи и обувь, продукты длительного хранения, средства гигиены, перевязочные материалы, утеплители и другие предметы, которые особенно нужны в зимний период. Все это необходимо как бойцам на передовой для налаживания быта в полевых условиях, так и мирным жителям, которым сейчас непросто.

Для Павлово-Посадского помощь фронту и новым регионам — задача постоянная и системная. Каждый месяц молодогвардейцы участвуют в формировании и погрузке гуманитарных отправок. К этой работе присоединяется все больше отзывчивых жителей округа.

Особую благодарность организаторы выразили каждому неравнодушному земляку. Будь то коробка с вещами, пара теплых перчаток или помощь с погрузкой — забота жителей доходит туда, где в ней особенно нуждаются.