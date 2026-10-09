Роботизированные фермы, агротехнопарк и около 2 тысяч рабочих мест. В Подмосковье реализуют еще 14 инвестпроектов в АПК

Подмосковье заключило 14 соглашений о развитии агропромышленного комплекса на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать почти две тысячи рабочих мест, построить новые предприятия и расширить инфраструктуру хранения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Документы подписали заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин и глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин на выставке «Золотая осень».

Крупнейшие инвестиции направят на создание завода сухих кормов для домашних животных в Дмитрове. Компания «Петкорм» вложит в строительство более четырех миллиардов рублей. Предприятие сможет выпускать до 50 тысяч тонн продукции ежегодно, на производстве появятся 80 рабочих мест.

Еще три миллиарда рублей выделят на создание агротехнопарка «Мортадель» на территориях Сергиева Посада и Пушкино. Площадка рассчитана на 40 резидентов и позволит создать около тысячи рабочих мест. Проект также предусматривает возможности для реализации инициатив участников СВО.

В Дмитрове планируют построить рыбоперерабатывающий комплекс компании «Фуд Тим», а в Сергиевом Посаде — роботизированную молочную ферму.

В Луховицах «СПК имени Ленина» направит 360 миллионов рублей на строительство второй и третьей очередей комплекса для хранения овощей. Дополнительные мощности позволят единовременно размещать еще 24 тысячи тонн продукции, что поможет обеспечить поставки отечественных овощей в течение всего года.

Помимо строительства предприятий, соглашения предусматривают сотрудничество с отраслевыми объединениями, образовательными и научными организациями.

По словам Виталия Мосина, регион привлекателен для инвесторов благодаря крупному рынку сбыта, развитой логистике и налаженным цепочкам поставок. Власти сопровождают проекты на всех этапах, помогая предприятиям расширять производство.