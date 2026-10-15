Более 1 тысячи пациентов с сахарным диабетом поставили на учет в Пушкино за год

В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова В.Н. на учете состоят более 11 тысяч пациентов с сахарным диабетом, из которых более 1 тысячи добавились за текущий год. Для организации лечебного процесса на базе учреждения создан и работает межрайонный эндокринологический центр.

В основные функции центра входит профилактика заболеваний эндокринной системы, проведение обследований, назначение лечения и контроль льготного обеспечения. Сюда же относится оказание помощи пациентам с сосудистыми осложнениями сахарного диабета, профилактика и лечение диабетической нейропатии, синдрома диабетической стопы и диабетической нейроостеоартропатии. При необходимости пациенты направляются в стационарные подразделения для specialised, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи или в дневной стационар.

«Регулярно проводятся групповые занятия для пациентов с этим диагнозом, где их учат контролировать заболевание в зависимости от типа диабета и метода лечения», — рассказывает заведующий эндокринологическим отделением, главный внештатный эндокринолог округа Марифф Мухтарович Гаджиев.

Особое внимание уделяется профилактике, диагностике и лечению эндокринных заболеваний у молодых мам, будущих мам и тех, кто только планирует беременность. В работе используются очное и дистанционное наблюдение с помощью телемедицинских консультаций, проводятся консилиумы и при необходимости привлекаются узкие специалисты. Также ведется просветительская работа по формированию здорового образа жизни, включая профилактику дефицита йода, ожирения и вакцинацию лиц с эндокринопатиями.

В структуру межрайонного эндокринологического центра, расположенного на базе поликлиники № 1 в Пушкино, входят кабинет врача-эндокринолога, кабинет «Диабетическая стопа», «Школа для пациентов с сахарным диабетом» и кабинет телемедицинских консультаций. Лечение проводится как в дневном стационаре, так и в эндокринологическом отделении стационара. Для получения помощи необходимо записаться на прием к терапевту или пройти диспансеризацию, после чего при выявлении нарушений в работе эндокринной системы пациент направляется к эндокринологу.