Мастер-класс по игре на арфе провели в Химках

Урок мастерства собрал не только химкинских арфисток из класса преподавателя Татьяны Тарасовой, но и юных талантов из Красногорска и Москвы, что превратило мероприятие в межрегиональный форум обмена опытом. В отличие от традиционных концертов, встреча была посвящена кропотливому разбору технических моментов: эксперт детально прорабатывала с учениками постановку рук, звукоизвлечение и механику игры.

«Проведение таких встреч в стенах ЦДШИ позволяет ребятам получить знания „из первых рук“, разобрать сложнейшие нюансы и обрести уверенность перед выходом на большую сцену. Мы стремимся к тому, чтобы Химки оставались площадкой, где рождаются будущие звезды мировой классической музыки», — отметила депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Важность поддержки одаренных детей подчеркнул депутат Московской областной Думы Николай Томашов: «Химки сегодня задают высокую планку в развитии дополнительного образования. Поддержка молодых дарований и создание условий для их роста — один из приоритетов нашей работы. Когда мы видим, как на одной площадке объединяются ученики из разных городов Подмосковья и столицы под руководством ведущих артистов России, становится очевидно: культурный потенциал Химок огромен».

Мастер-класс стал важным этапом подготовки к предстоящим творческим состязаниям. Уже 15 ноября участники встречи увидятся на конкурсе в Москве, а 22 ноября Химки примут IV открытый конкурс «Ступени мастерства».