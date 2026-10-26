Мособлгаз начал строить газопроводы в СНТ под Коломной

В двух садовых товариществах городского округа Коломна строят газораспределительные сети. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

В СНТ «Текстильщик-1», которое входит в границы города Озеры, построят газопроводы протяженностью более 400 метров. Длина газопроводов в коломенском СНТ имени И.В. Мичурина-2 превысит 1 километр.

До конца 2026 года «Мособлгаз» планирует построить газовые сети в 10 СНТ на юго-востоке Подмосковья. В ближайшее время строительно-монтажные работы по догазификации начнутся еще в двух товариществах округа Коломна — СНТ №3 Коломзавода и СНТ Коломзаводской №4, а также в СНТ «Горняк» городского округа Люберцы.

Газопроводы, построенные в рамках социальной газификации СНТ, создадут техническую возможность для подключения газа более чем в 90 домовладений юго-восточного Подмосковья.

16 апреля 2024 года правительство РФ приняло постановление № 484. По нему СНТ в границах газифицированных населенных пунктов включили в социальную газификацию. Для подачи заявки жителю товарищества нужно приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию. Дом и земельный участок должны быть зарегистрированы, а СНТ — находиться в границах газифицированного населенного пункта. Заявки принимают и в том случае, если населенный пункт газифицируют в текущем году.