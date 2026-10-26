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    Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Московской области с 26 по 28 октября на большей части территории ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах 26 октября прогнозируется второй класс пожарной опасности. 27 и 28 октября второй класс ожидается в Егорьевском и Шатурском лесничествах, на остальной территории области — третий класс.

    В ближайшие дни температура будет держаться на уровне +9…13 градусов, ночью — +4…8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    В случае обнаружения возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». 25 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

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