Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 октября

В Московской области с 26 по 28 октября на большей части территории ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

В Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах 26 октября прогнозируется второй класс пожарной опасности. 27 и 28 октября второй класс ожидается в Егорьевском и Шатурском лесничествах, на остальной территории области — третий класс.

В ближайшие дни температура будет держаться на уровне +9…13 градусов, ночью — +4…8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В случае обнаружения возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». 25 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.