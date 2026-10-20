Пять новых станций метро запустят в Одинцове к 2035 году

Пять новых станций метро откроют на территории Одинцовского округа до 2035 года. Они появятся на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 километров. Этими планами ранее поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

К моменту продления линии население Одинцова превысит 740 тысяч человек. Изменения также почувствуют жители районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево и инновационного центра «Сколково».

Расширение метро за пределы Москвы призвано улучшить транспортное сообщение между Москвой и подмосковными городами.

Всего в регионе до 2035 года собираются открыть 12 новых станций метро на семи направлениях.

Ранее о развитии метрополитена на территории Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с Сергеем Собяниным он посетил предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах, где производят современные вагоны.