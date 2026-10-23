Выставку репродукций работ Марии Поленовой продлили в Подольске

В Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея продлили выставку репродукций графических работ «Лики России» Марии Поленовой, в девичестве Воейковой, — матери известных художников Елены и Василия Поленовых. Среди работ можно увидеть портреты черкеса, казака, тамбовской крестьянки и автопортрет с дочерьми.

В начале XIX века Мария Воейкова получила прекрасное образование не только по фундаментальным наукам, но и обучилась изобразительному искусству, что было редкостью для девочек той эпохи. Особенно ей удавалась графика. Работы выполнены углем и итальянским карандашом. Автор смогла передать глубину и психологичность образов.

В семье Марии и Дмитрия Поленовых было пятеро детей, двое из них стали великими художниками. Они также обладали литературными и музыкальными талантами.