В Подмосковье составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд

С начала 2026 года инспекторы Административно-пассажирской инспекции Московской области составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто. Об этом сообщило Министерство транспорта Подмосковья.

По данным ведомства, это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проверки оплаты проезда на маршрутах Мострансавто проводятся на регулярной основе.

«Соблюдение правил оплаты проезда — важная составляющая работы общественного транспорта региона. Регулярные проверки помогают выявлять нарушения и поддерживать порядок при осуществлении пассажирских перевозок. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к своим обязанностям и своевременно оплачивали проезд», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего нарушений выявили на маршруте № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» — 3 616 постановлений. Второе место занимает маршрут № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)» с учетом всех вариантов движения — 2 229 постановлений. На третьем месте — маршрут № 1 «Красная Поляна – ул. Текстильная – ст. Лобня», где зафиксировали 1 169 случаев безбилетного проезда.

Всех выявленных безбилетных пассажиров привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С 18 мая 2026 года размер штрафа за безбилетный проезд составляет пять тысяч рублей.

В Мострансавто напомнили, что средства от оплаты проезда являются составляющей доходов предприятия и направляются в том числе на его дальнейшее развитие, обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания пассажиров.