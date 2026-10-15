В Серпухове 17 октября проведут занятие по наскальной живописи для детей

В Серпуховском историко-художественном музее 17 октября состоится занятие «По следам древних художников: открываем наскальную живопись». Оно проходит в рамках детского образовательного курса «Лаборатория искусств», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В министерстве отметили, что программа курса позволит юным исследователям глубже погрузиться в мир творчества, изучить историю искусств и примерить на себя роли внимательного ценителя и смелого творца.

Курс «Лаборатория искусств» включает 10 занятий, на которых дети освоят разные творческие техники и попробуют свои силы в работе с самыми разными материалами. Участникам также объяснят важность учета исторического контекста и мельчайших нюансов для понимания шедевров и расскажут о специфике профессии искусствоведа.

Занятия проведут через всю историю развития культуры — от первобытного творчества до эпох, чье наследие до сих пор питает современное искусство. В центре внимания окажутся наскальные рисунки, культура первых цивилизаций, легенды античности, замки рыцарей и дворцовые залы.

Начало занятий в 11:30 и 14:30. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и расписание размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/detskij-obrazovatelnyj-kurs-laboratoriya-iskusstv/