Более 4,8 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

В Московской области с начала года убрали 4885 аварийных деревьев, которые представляли угрозу для людей и имущества. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Всего в 2026 году в рамках государственного задания на территории лесного фонда региона планируют убрать 6109 аварийных деревьев. По словам Ларькина, работы идут с опережением графика, основную часть выполнили специалисты филиалов ГАУ МО «Мособллес».

Больше всего деревьев убрали Истринский филиал — 806, Подольский — 683, Волоколамский — 382 и Сергиево-Посадский — 312.

Решение о рубке принимают по результатам обследования дерева, которое проводят вне зависимости от времени года. По итогам составляют акт, который утверждает уполномоченный орган. Обследование могут провести в том числе по обращениям через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт Мособллеса.

Аварийным дерево считают, если оно расположено не дальше 100 метров от населенного пункта, имеет структурные изъяны — гнили и обрыв корней — или опасно наклонилось и может упасть целиком либо частично, повредив государственное, муниципальное имущество или имущество и здоровье граждан.

Самовольная рубка деревьев в лесах, даже аварийных, запрещена. За нарушение по ст. 8.28 КоАП РФ гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. Помимо штрафа взыскивают ущерб от незаконной рубки, а если он превысит пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.